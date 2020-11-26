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26.11.2020 (15:48)

В подразделения Сухопутных войск поступила партия танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой

В текущем году в общевойсковые и танковые соединения Сухопутных войск продолжали поступать современная военная техника, в том числе модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.  Так, Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров получило танки Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Кроме того, в войска прибыла партия танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система, применяемая с комплексом управляемого вооружения, способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , МТО , Танки
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