26.11.2020 (14:44)

Специалисты РЭБ ЦВО в Сибири в 2020 году провели на 20 процентов учений больше, чем в предыдущем

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 учебном году провели на 20 процентов больше учений, чем в предыдущем.

Специалисты РЭБ принимали участие в тактических учениях различного уровня, во время которых отрабатывали вопросы учебно-боевого слаживания командных пунктов соединений и пунктов управления РЭБ, совершенствовали и осваивали перспективные возможности и способы применения средств РЭБ при ведении радиоэлектронной борьбы против условного противника, в частности, отрабатывали вопросы ведения радиоразведки, создания помеховой обстановки для прикрытия колонн войск от высокоточного оружия, подавления линий связи и управления условного врага. На крупнейшем в 2020 году двустороннем учении 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО применялись комплексные системы защиты войск с включением сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.

В ходе проведения лагерных сборов специалисты РЭБ повышали навыки полевой выучки личного состава подразделений на полигонах общевойскового объединения, завершающий этап полевого выхода заканчивался тактико-специальными занятиями и учениями.

На вооружении РЭБ 41-й ОА ЦВО находятся современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», «Житель», «Ртуть» и другие.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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