26.11.2020 (14:35)

В Башкирии состоялась торжественная отправка более 250 призывников к местам прохождения службы

В Башкирии состоялась торжественная отправка более 250 призывников к местам прохождения военной службы. Они будут служить в частях Западного военного округа и на Военно-Морском Флоте России.

В мероприятиях приняли участие военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, ветераны военной службы и представители общественных и религиозных организаций.

Всех новобранцев обеспечили повседневной формой одежды по цвету, соответствующей роду войск. Они получил электронные карты с персональными данными, которые содержат биографические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Перед отправкой в автобусах и железнодорожных вагонах была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Осенью военный комиссариат Республики Башкортостан отправит в войска более 4 тыс. человек.

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