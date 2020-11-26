26.11.2020 (14:35)
В Башкирии состоялась торжественная отправка более 250 призывников к местам прохождения службы
В Башкирии состоялась торжественная отправка более 250 призывников к местам прохождения военной службы. Они будут служить в частях Западного военного округа и на Военно-Морском Флоте России.
В мероприятиях приняли участие военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, ветераны военной службы и представители общественных и религиозных организаций.
Всех новобранцев обеспечили повседневной формой одежды по цвету, соответствующей роду войск. Они получил электронные карты с персональными данными, которые содержат биографические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.
Перед отправкой в автобусах и железнодорожных вагонах была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.
Осенью военный комиссариат Республики Башкортостан отправит в войска более 4 тыс. человек.