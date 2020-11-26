26.11.2020 (14:27)

С военнослужащими 41-й армии ЦВО проводятся комплексные занятия по требованиям безопасности

С военнослужащими соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии нового учебного года проводятся комплексные занятия по требованиям безопасности.

Перед началом занятий на территории воинских частей были развернуты учебные места и учебные точки с наглядными пособиями, на которых руководители занятий проводят инструктажи для всех категорий военнослужащих о мерах безопасности при работе с вооружением и военной техникой, общих требованиях при несении личным составом караульной службы, правилах безопасности при обращении со стрелковым оружием, при проведении стрельб и метании гранат. Кроме того, солдат и офицеров инструктируют по общим требованиям безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ, правилах пожарной и электробезопасности, а также оказания первой помощи при получении различных травм.

К комплексным занятиям по требованиям безопасности привлекается 100% личного состава соединений и воинских частей общевойскового объединения.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской и Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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