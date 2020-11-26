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26.11.2020 (14:13)

Более 200 призывников отправились из Сибири к местам несения службы в Восточный военный округ

Более 200 сибирских новобранцев отправились сегодня эшелоном с железнодорожной станции Новосибирск-Главный для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части Восточного военного округа.

Торжественный митинг прошел на перроне железнодорожного вокзала. Перед призывниками выступил военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев, который пожелал молодым людям с честью и достоинством нести службу на дальних рубежах страны. «Сегодня мы в очередной раз отправляем наших призывников для прохождения службы к нашим дальневосточным рубежам в Восточный военный округ. Во время движения эшелона к призывникам будут присоединятся новобранцы из других областей, в результате от Центрального военного округа на Дальний Восток прибудут порядка 700 человек», – отметил Евгений Кудрявцев.

Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников. Питание новобранцев будет осуществляется через вагон-ресторан.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами.

На весь путь следования новобранцам и лицам их сопровождающим выданы средства индивидуальной защиты: маски, дезинфицирующие растворы.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тыс. человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Центральный военный округ
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