26.11.2020 (14:03)

Центр экипировки Юнармии открылся в Москве

Сегодня в Москве в здании Центрального совета ДОСААФ России состоялась торжественная церемония открытия первого в России официального центра экипировки Всероссийского движения «Юнармия».

Здесь можно приобрести одежду, атрибутику, канцтовары и сувенирную продукцию с символикой Юнармии.

По словам заместителя председателя ДОСААФ Николая Стаськова, «пополнить свой гардероб могут не только дети, но и взрослые».

«Создается общий стиль, очень популярный сегодня. Это могут быть одинаковые или разные вещи в едином цвете, с идентичными принтами, которые подчеркнут, что вы – единое целое. Не только в рамках одной семьи – в рамках одного движения, одной страны», – добавил он.

Представлены зимние и летние комплекты юнармейской формы, рюкзаки, походные кроссовки, одежда с символикой 75-летия Победы, футболки-поло, спортивные костюмы и даже юнармейские сухпайки. В центре можно приобрести юнармейские аптечки и санитарные сумки, а также аксессуары - например, часы. Отмечается, что вся одежда сшита из отечественных материалов.

Сейчас Юнармия предлагает влагостойкие и ветрозащитные зимние комплекты, но в будущем будут разработаны «более утепленные версии курток» - пуховики-пальто для юнармейцев, проживающих в северной части России.

Как отметил исполняющий обязанности начальника главного штаба Юнармии генерал-лейтенант Виктор Бусловский, скоро движение объявит конкурс на проекты новых товаров в юнармейской линейке.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны РФ. Оно объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории страны и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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