26.11.2020 (13:28)

Более 200 призывников отправились из Сибири к местам несения службы в Восточный военный округ

С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и части Балтийского флота уже прибыло более 3500 новобранцев из Калининградской области и других регионов Российской Федерации.

В рамках осенней призывной кампании в соединения и части Балтийского флота для прохождения военной службы прибудет свыше трех тысяч новобранцев из более чем 20 регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия и других. Кроме того, флотские ряды пополнят порядка 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков. Данные военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев.

На сборном пункте Калининградской области организовано экспресс-тестирование призывников для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВС РФ. Усилия должностных лиц призывных комиссий и военных комиссариатов в настоящее время сосредоточены на обеспечении сохранности здоровья призывников.

Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие. Каждый призывник получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Также в военкоматах новобранцам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

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