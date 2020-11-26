26.11.2020 (13:19)

Корвет «Бойкий» завершил выполнение задач в проливе Ла-Манш вышел в Атлантический океан

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота корвет «Бойкий» завершил выполнение задач в проливе Ла-Манш и вышел в Атлантический океан.

В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета «Бойкий» отработает задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27. Также будет проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков и отработаны вопросы противовоздушной обороны корабля.

Несколькими днями ранее в акватории пролива Ла-Манш экипаж корвета «Бойкий» выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу. Кроме того, были проведены тренировки по антитеррористической деятельности и противодиверсионной обороне.

Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

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