26.11.2020 (13:03)

В Национальном центре обороны прошла Всеармейская военно-историческая конференция

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла II Всеармейская военно-историческая конференция «Организационно-мобилизационные органы Красной Армии в Великой Отечественной войне».

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам конференции во видеосвязи обратился начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в искажении правды о главенствующей роли СССР в победе над фашизмом упражняются, к сожалению, даже политики тех стран, которые в годы войны были освобождены Красной Армией.

«Сегодня мы видим, что в отдельных странах мира пытаются навязать своё трактование истории и размыть историческую правду о главенствующей роли нашей страны в победе над фашизмом. В этом, к сожалению, упражняются политики и тех государств, которые ценой больших человеческих потерь были освобождены Красной Армией в победном 1945 году», – сказал Валерий Герасимов в приветственном слове к участникам II Всеармейской военно-исторической конференции «Организационно-мобилизационные органы Красной Армии в Великой Отечественной войне».

Он подчеркнул, что нужно сохранить историческую правду и увековечить память о победителях, переломивших хребет фашизму.

«Уверен, бесценный исторический опыт, позволит участникам конференции успешно обсудить актуальные задачи организационного строительства и мобилизационной готовности Вооружённых Сил, привнести новые подходы и знания в военную науку», - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в годы войны организационно-мобилизационными органами была проделана огромная работа по укомплектованию личным составом, а также оснащению вооружением и военной техникой десятков фронтов и армий, сотен соединений и тысяч воинских частей Красной Армии и флота.

«Только в первый год войны были поставлены в строй 15 миллионов человек. Всего же за весь период войны призваны более 30 миллионов граждан Советского Союза», – сказал Валерий Герасимов.

По его словам, принятие эффективных решений, связанных с развитием и строительством Вооружённых сил «невозможно без глубоких знаний в области истории войн, истории военного искусства и военной мысли».

В свою очередь, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский отметил насколько оперативно в самом начале войны была создана система пополнения армии и флота резервистами и проведена мобилизация граждан.

«В результате напряженной работы государственных органов, оргмоборганов и, прежде всего, военкоматов, только за первые восемь дней войны в Вооружённые силы было призвано пять миллионов 300 тысяч человек», - сообщил Евгений Бурдинский.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице