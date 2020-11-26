26.11.2020 (12:42)

Женщины-военнослужащие соединения дальней авиации в Саратовской области выполнили практические стрельбы из штатного оружия

В соединении дальней авиации в Саратовской области женщины-военнослужащие выполнили плановые учебно-боевые стрельбы из автомата АК-74М.

Основной целью занятия по огневой подготовке являлась отработка и приобретение практических навыков у личного состава ведения огня по обозначенным целям из различных положений.

Перед выполнением практической части мероприятия с военнослужащими был проведен инструктаж и поэтапно отработан каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.

«Отличительной особенностью данных стрельб являлось то, что в них приняли участие только военнослужащие женского пола. Эти мероприятия являются завершающими в этом учебном году, все военнослужащие принимавшие участие выполнили нормативы и показали положительные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке», - сообщил заместитель начальника штаба авиационной дивизии по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.

Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

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