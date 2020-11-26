26.11.2020 (11:49)

На полигонах боевой подготовки армейского корпуса Черноморского флота завершена подготовка к новому учебному году

На полигонах армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершились комплексные работы по подготовке учебно-материальной базы к зимнему периоду обучения в новом учебном году.

Работы по подготовке полигонов проводились в течение месяца. Всего к развёртыванию боевой учёбы было подготовлено около 20 объектов для огневой, тактической и специальной подготовки, а также для вождения боевых машин. Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ и специализированных классов, а также проведению работ по ремонту и модернизации учебно-тренировочных комплексов и подготовке мишенных позиций.

В рамках подготовительного периода с личным составом полигонных команд были проведены занятия по технике безопасности при эксплуатации полигонного оборудования.

В мероприятиях приняли участие более 150 специалистов инженерных подразделений, было задействовано более 35 единиц специальной и военной техники.

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