26.11.2020 (11:33)

Спецназ ЦВО в Новосибирской области учился уничтожать террористов при попытке захвата военной техники

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО, дислоцированного в Новосибирской области, обезвредили незаконное вооруженное формирование (НВФ) условного противника во время антитеррористического учения, которое прошло сегодня на полигоне Шилово.

По замыслу учения, условный противник проник на территорию парка автомобильной техники с намерением захвата транспортных средств для дальнейшего их использования в террористических целях. Военнослужащие спецназа были подняты по тревоге и выдвинулись в район проникновения. Используя беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Тахион» провели доразведку захваченной территории, во время которой определили количество условных террористов и установили другие разведданные. Группы спецназа оперативно прибыли к местам выполнения задач на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», блокировали участок местности, окружили и накрыли штурмом захваченный объект. В результате действий спецназа члены условного НВФ были уничтожены из стрелкового оружия.

В антитеррористическом учении было задействовано более 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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