26.11.2020 (11:15)

Мобильный госпиталь ЦВО, развёрнутый в Хакасии для лечения пациентов с COVID-19, помогает снизить нагрузку на местные учреждения здравоохранения

В мобильный госпиталь Центрального военного округа, развернутый на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), поступают пациенты из 12 медицинских учреждений региона.

В военном госпитале проходят долечивание пациенты с COVID-19 из различных населенных пунктов, таких как Абакан, Черногорск, Усть-Абакан, Саяногорск и др. Для лечения пациентов в госпитале имеются 4 отделения - приёмное, инфекционное, анестезиологии и интенсивной терапии, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики. Госпиталь оснащён современным медицинским оборудованием. В него входит 4 аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппараты УЗИ и рентгенографический, анализаторы крови и другая аппаратура для диагностики и лечения различных заболеваний. Используя наработанный опыт и современные методики в лечении новой коронавирусной инфекции, военные медики с 16 ноября вылечили и направили к местам проживания около 100 пациентов.

На территории мобильного госпиталя прием пациентов ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, им оказывается вся необходимая специализированная медицинская помощь.

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