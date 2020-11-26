26.11.2020 (11:11)

Воспитанники детского дома поблагодарили военных медиков, оказывающих помощь в борьбе с COVID-19 в Курганской области

Воспитанники одного из детских домов Курганской области поддержали специалистов сводного медицинского отряда Минобороны России, оказывающих помощь пациентам и медицинскому персоналу курганских больниц в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и вручили врачам открытки с пожеланиями здоровья.

Специалисты Минобороны России, работающие в Курганской области, посетили воспитанников одного из курганских детских домов и рассказали детям об особенностях профессии военного врача, о том, какие требования необходимо выполнять, чтобы не заболеть коронавирусом, и ответили на вопросы о военной службе.

По завершении встречи воспитанники детского дома подготовили военным сюрприз: вручили поделки и сувениры, сделанные своими руками, а также открытки с пожеланиями здоровья и счастья.

«Это получилось неожиданно и такая поддержка очень приятна, все поделки, открытки и сувениры мы передадим нашим коллегам, разместим на рабочих местах, чтобы они напоминали о заботе и поднимали настроение», - сказала представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Наталья Прохорова.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда – военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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