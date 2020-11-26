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26.11.2020 (10:39)

В 15-й армии ВКС завершена подготовка техники для эксплуатации в зимних условиях

В 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) завершена подготовка вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к зимнему периоду эксплуатации.

С личным составом были проведены занятия по вопросам применения техники в зимних условиях при низких температурах. В частности, в парках боевых машин было организовано обслуживание ВВСТ, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие производили доукомплектование автомобильной техники запасными частями и принадлежностями, дозаправляли положенными сортами горючего, смазочными материалами и специальными жидкостями, а также подготавливали парки, склады и материально-технические базы к эксплуатации в зимних условиях.

На каждой единице техники специалисты выполнили около 50 технических операций.

Данные мероприятия проводятся с целью безопасной, надежной и бесперебойной эксплуатации военной и специальной техники в зимний период, в условиях гололеда и низких температур.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МТО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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