26.11.2020 (10:11)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке мин

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по постановке подводных минных заграждений.

По замыслу учения, экипаж подводной лодки, используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования условного противника.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в обеспечении морского тральщика «Железняков».

В ходе учения подводники отработали действия по постановке минных заграждений в назначенных районах и успешно выполнили нормативы по временным показателям. В ходе мероприятия наряду с временным нормативом проверялась точность установки минного поля в заданном районе.

Экипаж морского тральщика «Железняков» после завершения учения подводной лодкой «Великий Новгород» выполнил выборку учебных мин, отработав действия по предназначению.

Постановка подводных минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице