26.11.2020 (08:59)

Учебно-материальная база ЮВО полностью подготовлена к зимнему периоду обучения

Учебно-материальная база (УМБ) полигонов, соединений, объединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) на 100% подготовлена к зимнему периоду обучения.

Для отработки учебно-боевых задач танковыми, мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями ЮВО в учебных классах, казармах, на полигонах, в палаточных лагерях и подразделениях были проведены мероприятия по ремонту и восстановлению комплексов УМБ. Были подготовлены танковые директрисы, тактические поля, войсковые стрельбища, тренажеры, танкодромы и автодромы.

На полигонах, где установились морозы, развернуты пункты обогрева для личного состава. Военнослужащие провели регламентные и восстановительные работы специального оборудования на мишенных полях, подготовили мишени различного типа и размера, имитирующие живую силу, авиацию и бронетехнику противника. Инженерно-саперные подразделения завершили сплошную очистку учебных комплексов от неразорвавшихся мин и снарядов.

Во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли комплексные занятия по изучению требований безопасности при проведении занятий по боевой подготовке, несении боевого дежурства.

Военнослужащие ЮВО приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе 1 декабря.

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