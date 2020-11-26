26.11.2020 (08:52)

Отряд ПДСС КФл отработал новую тактику по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп

Специальный отряд по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) отработал новую тактику по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Учение проходило на побережье Каспийского моря в районе полигона Турали в Дагестане.

По замыслу учения отряд ПДСС был разделён на две группы. Бойцам отряда предстояло обнаружить группу диверсантов, скрытно передвигающуюся под водой к берегу для условного минирования кораблей. Первая группа военнослужащих имитировала условного противника, задачей второй группы отряда ПДСС являлось занятие обороны, используя естественные укрытия и пересечённые складки местности у побережья, не допустив выход условной ДРГ на берег.

Обе группы пловцов успешно справились с поставленной учебной задачей. Условный противник, меняющий характер передвижения и направление под водой, был обнаружен и уничтожен на достаточном расстоянии от контрольной точки на берегу.

Отработка тактических приёмов была усложнена тем, что отряд ПДСС не мог находиться на расстоянии менее 150 метров от береговой черты, а группе, выступающей в роли условных диверсантов, было разрешено применять любую тактику поведения под водой.

Всего в ходе отработки тактических действий на побережье было задействовано около 40 боевых пловцов отряда ПДСС КФл.

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