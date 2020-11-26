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26.11.2020 (08:45)

В 2020 году связисты ЮВО провели более 7000 тренировок

В 2020 году военные связисты Южного военного округа (ЮВО) провели более 7 тыс. специальных тренировок в рамках локальных и комплексных мероприятий, в том числе с использованием спутниковой связи.

Тренировки проходили с целью поддержания системы связи округа в состоянии постоянной боевой готовности. Связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты. Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи (проводных, спутниковых, радиорелейных) в случае блокировки основного техническими средствами условного противника.

Кроме того, были отработаны задачи организации связи при управлении межвидовой группировкой войск (сил), обеспечения режимной связью звена «соединение – общевойсковое объединение – штаб округа», проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 20%. Более половины проведенных мероприятий были оценены на «отлично».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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