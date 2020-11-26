26.11.2020 (08:43)

Артиллеристы КФл провели тренировку по СиУО на современном тренажёре «Артерра-ВТ-3D»

Специалисты артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку по стрельбе и управлению огнём (СиУО) на современном тренажёре «Артерра-ВТ-3D».

Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Учебно-тренировочное средство (УТС) обеспечивает визуализацию трехмерной модели географического участка местности с характерными элементами ландшафтов, объектами инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня.

Система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени. При этом учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Виртуальный полигон также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт.

В рамках тренировки военнослужащие выполнили учебные огневые задачи курса подготовки артиллерии с закрытых огневых позиций всеми видами огня, применили способы обстрела цели с различным сочетанием средств поражения (ствольная артиллерия, минометы, РСЗО) в режиме реального времени с автоматическим определением степени поражения целей и оценкой выполнения огневой задачи.

В настоящее время на КФл продолжается совершенствование и модернизация учебно-тренировочных средств подготовки специалистов ствольной артиллерии и РСЗО, технических средств артиллерийской разведки, а также боевого применения ракетных комплексов.

Всего в тренировке по СиУО на УТС принимали участие более 30 специалистов артиллерии КФл.

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