26.11.2020 (08:29)

Печенгские мотострелки Северного флота приступили к тренировкам на «тропе разведчика»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Печенгские мотострелки Северного флота приступили к тренировкам на «тропе разведчика»

В отдельной мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в Печенгском районе Мурманской области, началась подготовка сборной команды разведывательных подразделений к конкурсу профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки». Особое внимание уделяется самому сложному этапу - преодолению комплекса препятствий под названием «тропа разведчика». Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением средств имитации.

Комплекс «тропа разведчика» состоит из двадцати двух препятствий, таких как кирпичная стена с проломом, полуразрушенное строение, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическая стена, перекрытый участок хода подземных сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы и других. Разведывательное подразделение должно пройти их за определённое время в боевой экипировке с оружием и средствами имитации.

Препятствия имеют различный уровень сложности. Разведчики преодолевают их без специальных приспособлений, используя только силу и ловкость. Оружие держат наготове к немедленному применению. Встреча с противником может произойти внезапно. На полосе препятствий моделируется обстановка различных вариантов боевых действий, в которых могут принимать участие разведчики. Дополнительную нагрузку в подготовке военнослужащих создают суровые условия Крайнего Севера.

Тренировки разведчиков организованы поэтапно. Они включают в себя весь комплекс нормативов, которые должны сдавать военнослужащие разведывательных подразделений в процессе плановой боевой учебы и в ходе подготовки к конкурсам Армейских игр.

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