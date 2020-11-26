26.11.2020 (07:08)

Новейший способ постановки радиоэлектронных «засад» опробовали специалисты РЭБ ВВО на учении в Забайкалье

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе тренировки получили опыт по постановке радиоэлектронных «засад» и блокирования основных и запасных частот управления условного противника.

В ходе розыгрыша практических действий экипажи комплексов РЭБ выполнили разведку и идентификацию радиоэлектронных средств противника, организовав с помощью специального оборудования радиоэлектронные засады. Затем операторы станций провели внезапное выборочное подавление выявленных каналов управления «противника», фактически выдавив его со свободных от помех частот прицельными и заградительными радиоэлектронными ударами.

К тренировке привлекалось более 50 военнослужащих и задействовано свыше 20 единиц военной техники, в том числе автоматизированные станции помех комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице