26.11.2020 (06:55)
Свыше 350 новобранцев из Бурятии отправились в войска ВВО с начала осеннего призыва 2020 года
В Республике Бурятия с начала осеннего призыва 2020 года в войска Восточного военного округа для прохождения службы отправлено свыше 350 новобранцев. Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия.
На призывных пунктах все новобранцы обеспечиваются военной формой одежды. Каждому выдается армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.
Кроме того, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых хранится и пополняется вся информация о них. Это биометрические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
Граждане, имеющие среднее профессиональное и высшее образование, могут отслужить 2 года по контракту вместо 1 года по призыву.
Стоит отметить, что сотрудниками военкоматов и сборного пункта принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с целью недопущения вирусной инфекции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Осенний призыв стартовал в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.