26.11.2020 (06:43)
Специалисты РХБ защиты ВВО в ноябре обработали более 70000 кв. метров территорий и помещений в медучреждениях Забайкалья
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, за ноябрь провели специальную обработку более 70 тыс. кв. метров различных поверхностей в лечебных учреждениях в Чите Забайкальского края.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций специалисты РХБ защиты ВВО в средствах индивидуальной защиты регулярно выполняют дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и ранцевых автономных приборов. Обеззараживание проводится на территории муниципальных учреждений здравоохранения и военного госпиталя.
Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующими растворами рабочие помещения, приёмные, инфекционные отделения, хозяйственные блоки, чердачные помещения и подвалы, а также прилегающую территорию.
Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ за ноябрь обработали более 30 тыс. кв. метров различных поверхностей в военных объектах, расположенных на территории соединений и воинских частей ВВО.
Работы по специальной обработке проводятся на объектах городской инфраструктуры с апреля текущего года. Расчеты РХБ защиты работают посменно и проводят дезинфекцию ежедневно с соблюдением требований безопасности. Всего к задачам по дезинфекции привлечено около 50 специалистов РХБ защиты ВВО.