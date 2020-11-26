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26.11.2020 (06:43)

Специалисты РХБ защиты ВВО в ноябре обработали более 70000 кв. метров территорий и помещений в медучреждениях Забайкалья

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, за ноябрь провели специальную обработку более 70 тыс. кв. метров различных поверхностей в лечебных учреждениях в Чите Забайкальского края.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций специалисты РХБ защиты ВВО в средствах индивидуальной защиты регулярно выполняют дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и ранцевых автономных приборов. Обеззараживание проводится на территории муниципальных учреждений здравоохранения и военного госпиталя.

Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующими растворами рабочие помещения, приёмные, инфекционные отделения, хозяйственные блоки, чердачные помещения и подвалы, а также прилегающую территорию.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ за ноябрь обработали более 30 тыс. кв. метров различных поверхностей  в военных объектах, расположенных на территории соединений и воинских частей ВВО.

Работы по специальной обработке проводятся на объектах городской инфраструктуры с апреля текущего года. Расчеты РХБ защиты работают посменно и проводят дезинфекцию ежедневно с соблюдением требований безопасности. Всего к задачам по дезинфекции привлечено около 50 специалистов РХБ защиты ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Медицина , COVID-19
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