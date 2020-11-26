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26.11.2020 (06:33)

С военными водителями ВВО в Бурятии проведено более 30 комплексных занятий в 2020 году

На автодромах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, прошло более 30 комплексных занятий с военными водителями автобронетанковой техники соединений и воинских частей в учебном периоде 2020 года.

В ходе занятий военнослужащие изучили требования безопасности, технические характеристики вверенной им техники и выполнили упражнения по вождению автотехники в колоннах и в условиях ограниченных проездов как днем, так и в ночное время с использованием приборов ночного видения.

Также, военнослужащие учились перевозить опасные грузы и личный состав, в том числе в экстремальных ситуациях.

Данные комплексные занятия проводились в рамках боевой подготовки и позволили выявить лучших водителей для их дальнейшего участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники».

Для контроля за ходом проведения занятий применялись беспилотные летательные аппараты.

Всего в проведении комплексных занятий приняли участие более 600 военнослужащих и задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Автомобили
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