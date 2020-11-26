26.11.2020 (05:39)

Мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с COVID-19 сформированы на базе военного госпиталя ВВО в Улан-Удэ

По приказу командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майора Валерия Солодчука, в Улан-Удэнском гарнизоне созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с вирусной инфекцией.

Военные медики совершают обходы по местам проживания военных пенсионеров, военнослужащих в запасе и гражданского персонала, получающих лечение на дому, для осуществления первичного и вторичного забора биологического материала для исследования.

Такой способ работы врачебно-сестринских бригад необходим для того, чтобы исключить поездки в общественном транспорте и тем самым минимизировать контакты с другими людьми.

Помимо этого, для военнослужащих и членов их семей, создан центр оперативного медицинского мониторинга, специалисты которого круглосуточно консультируют и следят за состоянием здоровья пациентов.

Стоит отметить, что врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

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