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26.11.2020 (05:25)

Истребительная авиация ВВО уничтожила наземную группировку условного противника на учении в Приморье

В Приморском крае экипажи истребительной авиации Восточного военного округа точными пусками неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) уничтожили наземную группировку условного противника в ходе бомбометания.

Лётно-тактическое задание летчиков заключалось во внезапности появления самолетов для средств ПВО «неприятеля» и прицельного нанесения высокоточных ударов по его военной технике и объектам тылового обеспечения.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ и новейших многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С армии ВВС и ПВО ВВО, выйдя на рубеж выполнения задачи, провели воздушную и наземную разведку. Обнаружив военную технику условного противника, занявшего оборону в укреплённой местности, лётчики совершили серию высокоточных бомбометаний НУРС с поражением всех его объектов.

Прикрытие в ходе совершённого маневра осуществили экипажи истребителей-перехватчиков Миг-31БМ на малых высотах.

Полёты с боевым применением выполнялись на полигоне «Прокопьевский» Приморского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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