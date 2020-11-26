26.11.2020 (05:25)

Истребительная авиация ВВО уничтожила наземную группировку условного противника на учении в Приморье

В Приморском крае экипажи истребительной авиации Восточного военного округа точными пусками неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) уничтожили наземную группировку условного противника в ходе бомбометания.

Лётно-тактическое задание летчиков заключалось во внезапности появления самолетов для средств ПВО «неприятеля» и прицельного нанесения высокоточных ударов по его военной технике и объектам тылового обеспечения.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ и новейших многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С армии ВВС и ПВО ВВО, выйдя на рубеж выполнения задачи, провели воздушную и наземную разведку. Обнаружив военную технику условного противника, занявшего оборону в укреплённой местности, лётчики совершили серию высокоточных бомбометаний НУРС с поражением всех его объектов.

Прикрытие в ходе совершённого маневра осуществили экипажи истребителей-перехватчиков Миг-31БМ на малых высотах.

Полёты с боевым применением выполнялись на полигоне «Прокопьевский» Приморского края.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице