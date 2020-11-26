26.11.2020 (05:22)

Увольнение военнослужащих ВВО по призыву с острова Сахалин проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер

В соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО на Сахалине продолжается увольнение в запас и убытие домой военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.

Проводы военнослужащих проводятся с соблюдением торжественного ритуала с выносом Боевого знамени соединения. Командование благодарит военнослужащих за добросовестную службу, а лучших из них наградают почетными грамотами и памятными подарками. После проведения торжественного ритуала прощания с Боевым знаменем части, военнослужащие фотографируются на память с сослуживцами и командирами.

Доставка на железнодорожный вокзал и аэропорт организуется воинским транспортом, предварительно прошедшим дезинфекцию.

Перед убытием все увольняемые военнослужащие обеспечиваются индивидуальными средствами защиты и дезинфекции на весь маршрут следования.

Всего на сегодняшний день с воинских частей армейского корпуса ВВО уволено в запас уже более 100 военнослужащих по призыву и ещё около 300 будет уволено в ближайшие сроки.

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