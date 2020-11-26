26.11.2020 (04:58)

В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье завершена подготовка полигонов

На полигонах Восточного военного округа в Забайкальском крае в полном объеме проведены мероприятия по усовершенствованию учебно-материальной базы (УМБ) полигонов.

В рамках подготовительно периода на войсковых стрельбищах, директрисах для стрельбы из БМП и танков военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов, произвели замену старых мишеней, усовершенствовали строения для выполнения упражнений наступательного и оборонительного боя в населенном пункте с использованием различных боеприпасов.

Учитывая особенности подготовки военнослужащих к участию в армейских играх, на полигоне Борзя-Новая были выполнены все необходимые работы по оборудованию учебных мест, препятствий, электрооборудования.

Помимо этого, на участке для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы были обновлены мишени, ограждения и маскировочные укрытия.

Военнослужащие ВВО приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе с 1 декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице