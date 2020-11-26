26.11.2020 (04:53)

Военные полицейские ВВО из Уссурийска заняли первое место среди военных комендатур

Военные полицейские Уссурийского гарнизона Восточного военного округа по итогам деятельности в 2020 году добились высоких результатов, заняв первое место среди военных комендатур Восточного военного округа. За обеспечение законности, поддержания правопорядка и воинской дисциплины в районе ответственности, военнослужащим вручены почетные грамоты, объявлены благодарности, а также они награждены кубком за «1-е место среди военных комендатур Восточного военного округа».

Кроме того, 1 декабря 2020 года военная полиция ВВО в Приморье отметит восьмую годовщину со дня образования. За восемь лет личный состав военной комендатуры принял участие в выполнении ряда задач не только на территории России, но и в Сирийской Арабской Республике и во время российско-индийских учений на территории Индии. Также, военнослужащие военной полиции, дислоцированные в Приморском крае, в этом году стали чемпионами в международном этапе конкурса «Стражи порядка».

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