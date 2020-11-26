26.11.2020 (04:41)

Более 200 военнослужащих Тихоокеанского флота продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке

По просьбе руководства Владивостока Тихоокеанский флот продолжает оказание помощи в ликвидации последствий ледяного дождя в столице Приморья.

Для содействия городским аварийным бригадам выделено более 200 военнослужащих из числа инженерных подразделений флота и 10 единиц специальной техники.

Сегодня тихоокеанцы привлечены к очистке территорий учреждений здравоохранения приморской столицы. Так, моряки работают во Владивостокском клиническом роддоме №3, в краевых детских клинических больницах, в детских поликлиниках, городском клинико-диагностическом центре – всего на 11 объектах города. Они помогают освобождать от наледи подъездные дороги к приёмным отделениям, чистят территорию больниц от снега и льда.

Также в районах Владивостока, где еще сохраняются проблемы с подачей воды и света, для обеспечения населения горячим питанием продолжают функционировать 5 полевых кухонь с бригадами поваров.

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