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26.11.2020 (04:37)

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые на испытаниях применил комплекс «Пакет» против подлодки условного противника

В Японском море продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота.

По плану испытаний в полигоне боевой подготовки корвет осуществил поиск подводной лодки условного противника, на стороне которого выступила одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота, классифицировал её, установил контакт, а затем, впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет».

Накануне корвет также впервые произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран» по надводной цели.

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Планируется что в конце декабря корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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