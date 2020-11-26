26.11.2020 (07:00)

В Степанакерте восстанавливается работа общественного транспорта и налаживается мирная жизнь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Степанакерте восстанавливается работа общественного транспорта и налаживается мирная жизнь

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте восстанавливается мирная жизнь при содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования. В городе восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение, электро- и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома.

Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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