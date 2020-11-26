26.11.2020 (07:00)
В Степанакерте восстанавливается работа общественного транспорта и налаживается мирная жизнь
В столице Нагорного Карабаха Степанакерте восстанавливается мирная жизнь при содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования. В городе восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение, электро- и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома.
Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте.
Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.