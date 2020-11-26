26.11.2020 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом

Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом.

Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района.

С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне.

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