26.11.2020 (05:00)
Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом
Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом.
Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района.
С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне.
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