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26.11.2020 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом

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Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом.

Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района.

С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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