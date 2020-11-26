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26.11.2020 (05:00)

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Дёмин в ходе мероприятия заявил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Ракеты , ПРО , Полигон , Воздушно-космические силы (ВКС)
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