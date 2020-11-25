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25.11.2020 (21:55)

Командующий войсками ЦВО проинспектировал объекты 201-й российской военной базы в Таджикистане

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в ходе работы на 201-й российской военной базе в Таджикистане проинспектировал объекты соединения.

В ходе своей работы командующий войсками округа заслушал доклад о состоянии и развитии соединения, проверил организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры.

Также командующий посетил школу Министерства обороны России в Душанбе, где встретился с преподавательским составом и поблагодарил педагогов за организацию учебного процесса.

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Военная база , Таджикистан
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