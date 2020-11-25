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25.11.2020 (20:21)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили перевод техники на зимний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили плановую подготовку вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к зимнему периоду эксплуатации.

Мероприятия по переводу ВВСТ проводились в три этапа: подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ обслужили около 9 тыс. узлов и агрегатов на более чем 150 единицах техники.

Ранее с водителями проводились инструкторско-методические занятия для показа на практике порядка выполнения операций по промывке фильтров, замене смазок и жидкостей, ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей и другого электрооборудования.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ был проведен смотр ее готовности к эксплуатации в зимних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Западный военный округ , Приднестровье
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