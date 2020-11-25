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25.11.2020 (20:19)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятия по безопасности военной службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом 2021 учебного года провели комплексное занятие по безопасности военной службы.

В ходе мероприятия были проинструктированы военнослужащие и гражданский персонал ОГРВ ПРРМ. Для военнослужащих, несущих службу в суточных нарядах и караулах, занятие проведут повторно на следующий день.

Военнослужащим и гражданскому персоналу были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, действия при оказании первой медицинской помощи, проведении спортивно-массовых мероприятий, требования пожарной безопасности и др.

В ходе занятия личный состав посетил 15 учебных точек. На каждой, для большей наглядности к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.

Занятие по безопасности военной службы носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Безопасность , Приднестровье
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