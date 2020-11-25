25.11.2020 (20:15)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошло занятие со специалистами инженерно-аэродромных служб

В Санкт-Петербурге на базе отдельного вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошло учебно-методическое занятие со старшими инженерами по авиационному оборудованию, главными инженерами инженерно-аэродромных служб.

В ходе мероприятия был подведен итог работы инженерных аэродромных подразделений объединения за учебный год, доведены требования руководящих документов по организации, обслуживанию и войсковому ремонту специальной техники такой, как автокран КС-3574М1, дорожная универсальная строительная машина МДСУ 3500, одноковшовый экскаватор ЭОВ-3521, поршневой дизельный компрессор ПКСД-5.25, автономный дизельный сварочный агрегат АДД-304 и др.

Кроме того, был затронут вопрос текущего ремонта объектов аэродромов объединения, а также масштабной реконструкции аэродрома Балтимор в Воронеже.

Занятие прошло под руководством начальника инженерно-авиационной службы управления материально-технического обеспечения Ленинградской армии ВВС и ПВО в строгом соблюдении требований по профилактике распространения инфекционных заболеваний.

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