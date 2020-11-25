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25.11.2020 (20:04)

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии ЗВО совершили более 700 прыжков с парашютом в 2020 учебном году

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, совершили более 700 прыжков с парашютом в ходе занятий по десантной подготовке в 2020 учебном году.

В ходе обучения спецназовцы совершенствовали навыки укладки парашютов Д-10, отрабатывали действия при возникновении критических ситуаций, выполнили подготовительные прыжки на учебно-тренажерных комплексах и освоили различные виды парашютных систем.

В течение года каждый из военнослужащих десантировался с высоты от 600 до 800 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма. Обучение проходило на базе соединений специального назначения ЗВО.

После совершения прыжков из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 группы спецназа осуществляли сбор в указанных точках и выполняли ряд специальных задач по предназначению: уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, организацию засад, ведение разведки и сбор сведений для дальнейшей передачи вышестоящему руководству.

В обучении военнослужащих были задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ , Воздушно-десантная подготовка
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