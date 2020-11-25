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25.11.2020 (19:55)

Воспитанники Пермского СВУ стали победителями II Всероссийского научно-технического конкурса «Кадры для цифровой промышленности»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища (СВУ) стали победителями II Всероссийского научно-технического конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований», который прошел среди довузовских учебных заведений в дистанционном формате.

В финале конкурса участвовали команды от Пермского СВУ, Тверского СВУ, Нахимовского военно-морского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны России, Московского колледжа бизнес-технологий, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Команда Пермского СВУ в составе суворовцев Ивана Драницина, Кирилла Казаринова, Арсения Позднякова, Игоря Целоусова, Никиты Никитина удостоена победы во II Всероссийском научно-техническом конкурсе.

Кроме того, каждая команда забрала свой приз в различных номинациях конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Суворовское училище , Среднее образование , Конкурсы
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