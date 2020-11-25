25.11.2020 (19:31)

Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Военнослужащие Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина с вековым юбилеем. В ходе церемонии состоялся мини-парад с участием военного оркестра, который исполнил для фронтовика мелодии военных лет, и торжественного марша военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО. Командование бригады вручило ветерану подарок.

Леонид Леонидович Ильюшин родился в 1920 году в Вологде. Окончил среднюю школу в Ленинграде. В 1939 году призван в Красную Армию.

Войну начал 22 июня 1941 года. Воевал на Волховском фронте, защищая Ленинград, а также в составе второго Прибалтийского фронта, участвовал в битве на Орлово-Курской дуге. Леонид Леонидович прошёл всю войну и закончил службу в 1946 году. Награждён: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

После Великой Отечественной войны трудился на разных участках народного строительства, восстанавливал страну. С 1968 года проживает в г. Ломоносове.

Леонид Леонидович — член общественной организации «Ветераны войны, труда Вооруженных Cил и правоохранительных органов». Сегодня он проводит большую военно-патриотическую работу с молодежью — это уроки мужества в школах города Ломоносова, участие в конференциях, посвященных Великой Отечественной войне. Был участником делегации в Кремль на вручении Президентом Российской Федерации городу Ломоносову почётной грамоты города воинской славы. Пользуется заслуженным уважением ветеранов и жителей.

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