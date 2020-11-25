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25.11.2020 (19:08)

РВСН применяют самые современные тренажеры для подготовки дежурных смен мобильной и стационарной группировок

При обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки ракетных войск стратегического назначения (РВСН) широко применяются современные учебно-тренировочные средства.

Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

В настоящее время в РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс». Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий.

Кроме того, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , РК Ярс
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