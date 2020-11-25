25.11.2020 (18:29)

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей первого конкурса старшин Вооруженных Сил РФ

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил и наградил грамотами и ценными подарками победителей конкурса «Лучший старшина подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации».

Замглавы военного ведомства отметил роль старшин во время сложной эпидемической обстановки — они были надежными помощниками командиров подразделений «в период борьбы за сохранение здоровья подчиненных». Дмитрий Булгаков также поблагодарил всех старшин «за добросовестную и благородную службу».

Конкурс проводился впервые, но в будущем он станет ежегодным. Целью мероприятия является выработка заинтересованности старшин подразделений в совершенствовании своего профессионального мастерства, а также повышение престижа военной службы.

В конкурсе приняли участие более 6 тыс. старшин различных подразделений ВС РФ. Первое место занял представитель 12-го Главного управления Минобороны России старший прапорщик Евгений Скачко, второе — представитель Воздушно-космической сил старший прапорщик Роман Лайхт, третье — старший прапорщик Дмитрий Мухаметшин из Восточного военного округа.

В ходе конкурса у старшин подразделений проверили их знания и практические навыки по ведению ротного хозяйства, поддержанию внутреннего порядка в подразделении, уходу за сохранностью вооружения, военной и специальной техники, а также другого военного имущества, за которым должны следить старшины.

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