25.11.2020 (18:29)
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей первого конкурса старшин Вооруженных Сил РФ
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил и наградил грамотами и ценными подарками победителей конкурса «Лучший старшина подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации».
Замглавы военного ведомства отметил роль старшин во время сложной эпидемической обстановки — они были надежными помощниками командиров подразделений «в период борьбы за сохранение здоровья подчиненных». Дмитрий Булгаков также поблагодарил всех старшин «за добросовестную и благородную службу».
Конкурс проводился впервые, но в будущем он станет ежегодным. Целью мероприятия является выработка заинтересованности старшин подразделений в совершенствовании своего профессионального мастерства, а также повышение престижа военной службы.
В конкурсе приняли участие более 6 тыс. старшин различных подразделений ВС РФ. Первое место занял представитель 12-го Главного управления Минобороны России старший прапорщик Евгений Скачко, второе — представитель Воздушно-космической сил старший прапорщик Роман Лайхт, третье — старший прапорщик Дмитрий Мухаметшин из Восточного военного округа.
В ходе конкурса у старшин подразделений проверили их знания и практические навыки по ведению ротного хозяйства, поддержанию внутреннего порядка в подразделении, уходу за сохранностью вооружения, военной и специальной техники, а также другого военного имущества, за которым должны следить старшины.