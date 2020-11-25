25.11.2020 (18:10)

В Минобороны России отмечен рост одобренных в интересах ВС РФ инициативных проектов

Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в 2020 году в интересах Вооруженных Сил отобраны 94 инициативные разработки. Это превышает аналогичный показатель 2019 года на 10 процентов.

Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров на итоговом заседании Комиссии Минобороны России.

В целях создания благоприятных условий по выполнению инициативных работ ГУНИД МО РФ совместно с заинтересованными органами военного управления в 2020 году проведена активная работа по переработке нормативных документов, регламентирующих деятельность Комиссии.

В частности, в целях упрощения процедур и сокращения сроков принятия решений о целесообразности проведения инициативных работ введен в действие приказ Министра обороны Российской Федерации об утверждении Инструкции органам военного управления по рассмотрению предложений, поступивших от российских организаций в рамках инициативных работ.

Всего в работе по реализации инициативных разработок приняли участие 34 органа военного управления. Лидирующие позиции в этой сфере деятельности занимают Главное командование Военно-Морского Флота, Воздушно-космические силы, Управление начальника инженерных войск, Главное автобронетанковое управление, Главное управление связи, Департамент ресурсного обеспечения.

Стоит отметить, что наибольшее количество инициативных разработок выполняется предприятиями и организациями в интересах указанных органов военного управления.



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