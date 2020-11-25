25.11.2020 (16:20)

Межведомственные координационные штабы РФ и САР сделали совместное заявление по итогам Международной конференции по возвращению сирийских беженцев в Дамаске 11-12 ноября

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активную работу по содействию сирийским гражданам в безопасном, достойном и добровольном возвращении на родину, восстановлению мирной жизни в республике.

Руководители и ведущие эксперты межведомственных координационных штабов приняли участие в подготовке и проведении Международной конференции по возвращению беженцев, состоявшейся 11-12 ноября 2020 г. в Дамаске.

Проведение форума стало первым элементом координации международных усилий по реальному решению проблемы возвращения сирийских граждан из-за рубежа.

Итоги конференции подтвердили, что только коллективные усилия всех заинтересованных сторон – правительства Сирии, государств-партнеров и международных организаций – могут привести к успеху в решении этой непростой задачи.

Несмотря на активное противодействие США и их союзников и развернутую ими беспрецедентную кампанию по бойкотированию международной конференции в Дамаске, неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в форуме приняли участие представители 27 стран, Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Принимающая сирийская сторона обеспечила комфортную работу делегатов в соответствии с самыми высокими критериями.

От российской стороны в мероприятиях приняли участие представители 33 федеральных органов исполнительной власти и организаций.

На форуме были представлены результаты по приоритетным для сирийского правительства направлениям работы с беженцами. Эта деятельность осуществляется в полном соответствии

с принципами Организации Объединенных Наций. Всем возвратившимся гражданам Сирии обеспечиваются достойные условия для жизни, возможность участвовать в работе по восстановлению социальной инфраструктуры и экономики страны.

На сегодняшний день в родные места уже вернулись более двух миллионов ста девяноста двух тысяч (2 192 763) сирийских граждан, из них более одного миллиона трехсот тридцати пяти тысяч (1 335 256) внутренне перемещенных лиц и более восьмиста пятидесяти семи тысяч (857 507) беженцев из-за рубежа.

Участники конференции подтвердили приверженность принципам ООН по добровольному, безопасному и достойному возвращению сирийских граждан в родные места. Осудили идущие вразрез с Уставом ООН незаконные иностранное присутствие и оккупацию отдельных территорий Сирии, расхищение природных ресурсов республики, создание препятствий добровольному возвращению сирийских граждан на родину.

Делегаты выразили солидарность во мнении, что международная торговля и инвестиции являются важными и безусловными двигателями роста производства, инноваций, создания рабочих мест и развития любой страны. Подтвердили право Сирии, как суверенного государства, свободно и независимо осуществлять взаимовыгодную торговлю и инвестиции. Отметили недопустимость дискриминации в отношении Сирии со стороны США и их союзников путем введения односторонних противоречащих Уставу ООН санкций.

Представители стран и международных организаций приветствовали состоявшиеся в ходе мероприятий конференции конструктивные дискуссии, наполненные стремлением партнеров Сирии помочь законному правительству в возвращении своих граждан и восстановлении страны. Их итогом стало определение возможных путей преодоления имеющихся для этого препятствий:

Первое. Прекратить политизировать гуманитарное содействие сирийцам. Помочь Сирии в восстановлении пострадавших районов в соответствии с международным правом, как это предписано резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2254.

Второе. Переориентировать часть программ по содержанию сирийцев за рубежом на обеспечение мероприятий по восстановлению в Сирии инфраструктуры, необходимой для приема возвращающихся на родину сирийцев, а также оказания им гуманитарной помощи.

Третье. Строго соблюдать международное право, принципы Организации Объединенных Наций и незамедлительно передать правительству Сирии контроль над всеми оккупированными территориями. Только восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Сирии позволит вернуть богатства страны сирийскому народу, будет способствовать росту экономики страны.

Четвертое. Ликвидировать лагеря внутренне перемещенных лиц «Рукбан» и «Эль-Холь» как источников людских ресурсов для подпитки незаконных вооруженных формирований, а их жителей вернуть на родину и адаптировать к нормальной жизни.

Пятое. Добиваться отмены незаконных и бесчеловечных антисирийских санкций государств Запада, создающих существенные проблемы для восстановления страны.

Призываем все мировое сообщество к активизации процесса возвращения сирийских граждан на родину, отмене противозаконных и античеловеческих санкций против сирийского народа и эффективному содействию в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

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