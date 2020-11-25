25.11.2020 (17:06)

В ленинградской области прошел сбор с заместителями командиров соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО по военно-политической работе

На территории Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, состоялся учебно-методический сбор с заместителями командиров соединений и воинских частей объединения по военно-политической работе.

В ходе занятий военнослужащие выступили с докладами о проделанной работе в ходе летнего периода обучения, поделились применением новых методик и способов работы с подчинённым личным составом, выработали главные цели и перспективные задачи на новый учебный год.

Помимо этого, участники сбора обсудили социальные вопросы прохождения военной службы по контракту и призыву, определили наиболее эффективный порядок ввода в строй молодого пополнения военнослужащих.

На практических занятиях офицерам продемонстрировали примеры размещения и работы с использованием современных технических средств воспитания, поступивших в воинские части объединения в минувшем году.

В завершение мероприятия участники сдали теоретические зачёты по знанию руководящих документов, подвели итоги проделанной работы в уходящем году, наградили благодарственными грамотами и переходящими кубками отличившихся военнослужащих.

Заместители командиров по военно-политической работе отвечают за формирование профессионально подготовленной, идейно убеждённой, сильной духом личности военнослужащего, сплочённых и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач в любых условиях обстановки, а также за обеспечение морального превосходства при выполнении войсками учебно-боевых задач.

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