25.11.2020 (17:22)

В Подмосковье военнослужащие разведподразделения Кантемировской танковой дивизии учились преодолевать «Тропу разведчика»

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие разведывательного подразделения Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа преодолели специализированную полосу препятствий повышенной сложности – «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолели полосу препятствий, как в составе групп по три человека («боевыми тройками»), так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую подготовку личного состава, но и морально-психологическое состояние, так как военнослужащих сопровождают на пути дымовые завесы, взрывы и обстрелы холостыми боеприпасами из пулеметов Калашникова. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

Всего в тренировке разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО приняло участие более 200 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице