25.11.2020 (16:58)

Летчики Ленинградского объединения ЗВО в 2020 учебном году провели в воздухе более 30 тыс. часов

В 2020 учебном году общий налет летчиков Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушный обороны Западного военного округа (ЗВО) составил более 30 тыс. часов.

По результатам боевой учёбы лётчики объединения успешно выполнили годовой план налета, проводя полеты днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, а также в условиях минимума погоды. Участвуя в различных учениях, экипажи авиационных подразделений объединения совершили более 1000 вылетов на боевое применение на различные полигоны России.

В ходе летно-тактических учений лётчики отрабатывали учебно-боевые задачи с выполнением перехвата воздушных целей, отыгрышем воздушных боев и дуэлей, применением авиационных средств поражения по наземным и воздушным мишеням, выполнением дозаправки в воздухе.

Помимо этого, лётчики объединения приняли участие в этапах Армейских международных игр–2020, по результатам которых заняли призовые места, а также в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В новом учебном году авиационным экипажам объединения предстоит показать свои знания и летное мастерство в ходе целого ряда летно-тактических, стратегических и командно-штабных учений.

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