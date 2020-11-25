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25.11.2020 (16:21)

Специалисты РЭБ 41-й армии учились защищать военные колонны от радиоуправляемых взрывных устройств с помощью комплекса «Лесочек»

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Кемеровской области, защитили колонну военной техники от радиоуправляемых взрывных устройств при помощи комплекса РЭБ «Лесочек».

По замыслу учебной тренировки, военнослужащие подразделений РЭБ совместно с мотострелковыми подразделениями совершали марш на штатной технике в назначенный район. Согласно разведданным на участке лесной дороги условный противник установил в рыхлый снег радиоуправляемые фугасы. Специалисты РЭБ заблаговременно разместили на бронетехнике комплексы РЭБ «Лесочек», которые с помощью постановки помех мощного диапазона предотвратили детонацию взрывных устройств.

Кроме того, по прибытии в пункт назначения военнослужащие подразделений РЭБ развернули комплекс «Борисоглебск-2», на котором отработали задачи радиотехнической разведки, подавления различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы.

Для выполнения учебно-тренировочных задач было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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